Celulares Samsung ficarão sem WhatsApp a partir de abril; confira quais

Pedro Ribeiro - 01 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/ Youtube/Canal Geekyranjit)

A partir de 1º de abril de 2025, o WhatsApp deixará de funcionar em diversos celulares da Samsung e de outras marcas.

Se você tem um aparelho mais antigo, é essencial verificar se ele está na lista de dispositivos afetados.

Essa mudança, anunciada pela Meta, tem como objetivo manter a segurança e o bom desempenho do aplicativo.

O bloqueio ocorrerá porque esses celulares possuem sistemas operacionais desatualizados que não suportam as versões mais recentes do WhatsApp.

Isso significa que o app não poderá ser atualizado nem aberto nesses aparelhos.

Quer saber se o seu dispositivo será afetado? Leia a matéria a seguir.

O WhatsApp regularmente descontinua o suporte para dispositivos mais antigos.

Isso acontece porque sistemas desatualizados representam riscos de segurança e não possuem a capacidade de rodar as novas funções do aplicativo.

Desta vez, o bloqueio afetará celulares que ainda rodam versões anteriores ao Android 5.

Se o seu aparelho não for compatível com versões mais recentes do sistema operacional, a única solução será trocar de smartphone.

Como saber se meu celular será afetado?

Para descobrir se o seu aparelho perderá acesso ao WhatsApp, siga estes passos:

Acesse o menu Configurações do seu celular. Toque em Sobre o telefone. Verifique a versão do Android.

Se a versão do seu sistema for inferior ao Android 5, o WhatsApp deixará de funcionar a partir de abril.

O que acontecerá com minhas mensagens e arquivos?

Se o seu celular estiver na lista de dispositivos sem suporte, você perderá o acesso às mensagens, fotos, vídeos e outros arquivos armazenados no aplicativo, a menos que faça um backup antes da data-limite.

A Meta enviará notificações para alertar os usuários impactados sobre a necessidade de salvar seus dados.

Celulares Samsung que perderão acesso ao WhatsApp

Se você tem um dos modelos abaixo, prepare-se para a mudança:

Galaxy Core;

Galaxy Trend Lite;

Galaxy Ace 2;

Galaxy S3 Mini;

Galaxy Trend II;

Galaxy X Cover 2.

Se o seu celular está nessa lista, é um bom momento para considerar a troca por um modelo mais atualizado.

Dessa forma, você garante o acesso ao WhatsApp sem preocupações!

Como evitar problemas futuros com o WhatsApp?

Para evitar que seu celular perca o suporte ao WhatsApp no futuro, fique atento a essas dicas:

Mantenha seu sistema operacional atualizado.

Verifique regularmente se seu aparelho ainda recebe suporte do fabricante.

Caso seu celular seja muito antigo, considere a troca por um modelo mais recente para garantir compatibilidade com novos aplicativos.

