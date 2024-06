Neymar faz as pazes com Defante após desabafo

Folhapress - 01 de junho de 2024

(Foto: Reprodução)

Neymar Jr desculpou Diogo Defante após o desabafo feito nesta sexta (31).

O jogador disse que fez as pazes com o humorista e compartilhou a troca de mensagens. No direct do Instagram, Defante pediu desculpas ao atacante: ‘Fiz merda, reconheco”.

Neymar justificou sua explosão: ‘Filho da puta quer brincar com tudo. Me pegou no dia errado”. Ele publicou a interação e acrescentou na legenda que os dois se acertaram.

SOBROU PARA DEFANTE

Mais cedo, Neymar chamou Defante de fanfarrão e fez um alerta: “Cuidado para quem você abre a porta da sua casa”. O atacante compartilhou nos Stories do Instagram um vídeo jogando boliche com o humorista e fez as críticas na legenda.

O desabafo foi feito depois que Defante fez o post: “Privatiza a cabeça do meu pau”. O humorista não citou Neymar nem especificou qual privatização, mas o jogador se envolveu nesta quinta (30) em uma troca de farpas públicas com Luana Piovani envolvendo uma polêmica sobre privatização de praias brasileiras.

Neymar apagou a publicação na sequência. Apesar disso, o post ficou no ar por um tempo e repercutiu nas redes sociais.

“Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos pra me conhecer, como era fã e achava super gente boa, pedi pra que levassem ele em casa… Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga pra ganhar ibope… Fanfarrão, otário!”, escreveu Neymar no Instagram.

Defante publicou posteriormente um pedido de desculpas a Neymar. “Maior climão, mané, peço perdão ao Neymar. Que pica. Me passei completamente. Foi mal”, disse o humorista.

TRETA COM PIOVANI

Neymar foi a público rebater Piovani, chamou a atriz de louca e reclamou: “Não tira o meu nome da boca”. O jogador mandou ela voltar ao hospício e colocar um sapato na boca para parar de falar sobre ele.

O atacante esbravejou que ela não pode falar dos filhos dele e completou: “Vai pro caralho”. Neymar citou Luana nominalmente em uma publicação e se dispôs a passar o telefone das mães de suas crias para que ela pergunte se ele é um mau pai.

A ira de o jogador se deu após Piovani tê-lo detonado publicamente duas vezes. A atriz foi às redes sociais reclamar que seus filhos têm Neymar como ídolo e depois disparou críticas à forma como ele cria os próprios filhos.

Neymar, no entanto, não comentou um dos assuntos que levaram a atriz a atacá-lo: o apoio do jogador a um empreendimento que se beneficiaria da “PEC da privatização das praias”. A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado está discutindo uma proposta que, se aprovada, pode privatizar áreas de praias que nesta sexta-feira (31) pertencem à União. Neymar fez um vídeo anteriormente apoiando um empreendimento com imóveis de alto padrão entre os litorais de Pernambuco e Alagoas.

“Acho que abriram as portas do hospício e soltaram uma louca que não solta o meu nome da boca… Quem trabalha no hospício em que ela tava, por favor vai atrás dela porque está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca, incrível.

Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi, já. Era uma ótima atriz, não tenho nada para falar de você, mas agora vou enfiar um sapato na sua boca para ver se para de falar merda.

Quer falar do meu caráter? Você nem me conhece. Não sabe da onde eu vim, o que passei, do meu dia a dia, não sabe de nada. Quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos, sempre tratei eles muito bem. Por sinal, me adoram, não sei o porquê.

Você não pode falar das minhas crias. Se quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta para elas se sou mau pai. Toma vergonha na tua cara, tem mais de 50 anos, quer vir lacrar na internet, está pensando que é quem? Vai pro caralho”, escreveu Neymar.

“Cansado de ficar escutando um monte de merda de gente que não sabe o que eu vivo, nem o que passei! Agora essa louca não solta mais a porra do meu nome… Não fode, Luana, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida… Me deixa, caralho. Quer arrumar confusão? Põe a porra do sapato na boca e fica quieta!”

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Neymar compartilhou uma nota de esclarecimento sobre a polêmica da privatizações de praias. A NR Sports, que faz a gestão de imagem e de carreira do jogador, frisou que a empresa parceira de empreendimentos imobiliários não tem conexão com a PEC 03/22, criticou a postura de Piovani e acrescentou e que o atacante se pronunciou para não dar voz e ouvidos à especulação.