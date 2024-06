Goiânia terá feirão de empregos para quem quer trabalhar em bares e restaurantes com salários de até R$ 8 mil

Oportunidades são para diferentes cargos e candidato poderá já sair empregado

Davi Galvão - 03 de junho de 2024

Garçom servindo pratos em restaurante. (Foto: Divulgação / Sindibares)

Durante o Festival Brasil Sabor de Rua, que acontece em Goiânia do dia 06 a 09 de junho, mais de 500 oportunidades de trabalho serão oferecidas aos candidatos por meio da Feira de Empregos – localizada na Praça do Sesc Cidadania no Jardim América.

As vagas são para atuar em bares e restaurantes da capital, tanto para quem já possui experiência na área, como para aqueles que estão tentando ingressar no mercado.

Os interessados devem levar currículo e documentos de identidade. No local, já vão participar de uma seleção, com a possibilidade de sair de lá já empregados.

As oportunidades são para auxiliar de cozinha, cozinheiro, churrasqueiro, sushiman, garçom, cumim, pizzaiolo, maître, auxiliar de serviços gerais, chef de cozinha, caixa, atendente e barman. Os salários variam entre R$ 1.550 até R$ 8 mil.

Haverá também capacitação gratuita, com mentoria de carreira, treinamento para atendimento de auto impacto, oficinas de boas práticas de alimentação, entre outros.

Embora o Festival Sabor de Rua se estenda até o dia 09 de junho, os atendimentos para vagas de trabalho e as capacitações serão feitos exclusivamente nos dias 06 e 07, das 09h30 às 17h.