Campanha publicitária de sex shop em Anápolis vem provocando dor de cabeça em pré-candidatos a prefeito da cidade

Políticos estão incomodados com o timing e temem que eleitor possa associar nomes aos outdoors espalhados pelo município

Pedro Hara - 04 de junho de 2024

Outdoors estão espalhados por diversas vias de Anápolis. (Foto: Recebida pela Rápidas)

Rápidas apurou que a campanha publicitária de um sex shop localizado no Jundiaí está começando a causar dor de cabeça em alguns pré-candidatos à Prefeitura de Anápolis.

A ação consiste em outdoors espalhados pela cidade, alguns deles com os nomes de políticos que devem disputar o Centro Administrativo e outros “genéricos”.

Além dos nomes, os cartazes são acompanhados de uma frase de impacto, um QR Code que redireciona para um vídeo no Instagram, e a hashtag #AnápolisTodaVaiSaber.

Fontes contaram à coluna que o incômodo consiste no timing da campanha, faltando pouco mais de quatro meses para as eleições em outubro, e que pode colocar em xeque as pré-candidaturas, já que os nomes estão “ligados” a um sex shop e as frases escolhidas são utilizadas de maneira contumaz durante a descoberta de uma traição.