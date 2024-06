MEC abre vagas para cursos gratuitos de inglês, espanhol e francês: aulas são on-line e tem certificado

Para participar é simples, não sendo exigido processo seletivo

Pedro Ribeiro - 04 de junho de 2024

(Foto: Agência Brasil/Álvaro Henrique/Secretaria de Educação do DF)

O Ministério da Educação (MEC) está oferecendo uma oportunidade imperdível para você que quer aprender novos idiomas.

Por meio da plataforma virtual de aprendizagem, Aprenda Mais MEC, é possível encontrar vagas para cursos gratuitos e online (EAD) de inglês, espanhol e francês.

As aulas são certificadas e não exigem processo seletivo para poder participar. Além disso, a participação conta como horas complementares para faculdades.

É válido ressaltar que as aulas estão disponíveis para qualquer pessoa do Brasil, sem limite de vagas. E o melhor é que você pode começar quando quiser e no seu próprio ritmo.

Nas aulas de espanhol, os alunos irão explorar não só as habilidades linguísticas, mas também aspectos culturais.

No começo, os estudantes aprendem desde saudações e o alfabeto, até verbos essenciais no presente e futuro. Além do vocabulário básico para viagens, saúde e orientação geográfica.

Já no curso de inglês, as aulas começam com identificação pessoal, localização e transporte. Depois, você vai progredindo para temas voltados para o clima, esportes e lazer.

A gramática básica não fica de fora, sendo abordada com foco no uso de tempos verbais presentes e pronomes possessivos.

Conforme você for progredindo, o curso inclui vocabulário relacionado a viagens, alimentação, saúde e ambientes acadêmicos e de trabalho, além de estruturas gramaticais mais complexas, como verbos modais e diferentes tempos verbais.

O MEC também oferece três cursos de francês, focados em diferentes áreas.

O “Francês Aplicado à Gestão” aborda destinos turísticos, aeroportos, reclamações, saúde e segurança, com carga horária de 40h.

Destinado a estudantes e profissionais da área, exige compreensão de leitura em francês e equipamento com áudio e vídeo. O “Francês Aplicado à Produção e Atendimento” foca em hospedagem, reservas e serviços de restauração, com 30h de duração.

Além disso, o “Francês Básico” cobre apresentações, vida cotidiana e descrições em aeroportos, sendo ideal para estudantes do ensino médio e superior. Todos os cursos são sem tutoria, com prazo mínimo de conclusão de 5 a 6 dias.

Não deixe escapar essa oportunidade! Além de se qualificar e aumentar suas chances no mercado de trabalho, quem sabe você não consegue até um aumento salarial.

Cada curso tem uma carga horária de 30h e deve ser concluído até o dia 31 de julho de 2024.

Para se inscrever nas vagas para cursos gratuitos de inglês, espanhol e francês, os interessados devem acessar o portal oficial do MEC e localizar os cursos online desejados.

Lá, é possível escolher o nível e preencher o formulário de inscrição com os dados pessoais. As inscrições são gratuitas e abertas aos brasileiros.

