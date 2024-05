Cursos de especialização gratuitos e a distância abrem inscrições

Uma ótima oportunidade para quem quer alavancar a carreira

Pedro Ribeiro - 25 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/MCTIC/Agência Brasil)

Fazer um cursos de especialização pode ser uma excelente alternativa para incrementar o seu currículo e alavancar a sua carreira profissional. Melhor ainda se for na modalidade a distância e gratuitos.

Além disso, essas capacitações estão sendo oferecidas por uma instituição renomada: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar), no Rio Grande do Sul.

Pois é, desde o dia 20 de maio, o Instituto abriu as inscrições para três cursos de especialização gratuitos totalmente online!

As vagas estão abertas para:

Metodologias e Práticas para Educação Básica – 40 vagas e 400 horas de carga horária;

Desenvolvimento territorial: turismo e gastronomia – 40 vagas e 360 horas de carga horária;

Gestão Escolar – 40 vagas e 360 horas de carga horária.

Todas as pós-graduações possuem a duração de três semestres. As aulas serão virtuais e ministradas pelo portal moodle.

Para o curso de Educação Básica, o interessado deve ter alguns pré-requisitos. É necessário possuir diploma de graduação, em curso reconhecido pelo MEC e que atue na educação básica, com ênfase nos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Já a especialização em Desenvolvimento territorial, é voltada para portadores de diploma de nível superior em Turismo, Gastronomia ou áreas correlatas.

Por fim, quem se interessar por Gestão Escolar, deve atuar no ambiente educacional, com diploma de nível superior m curso de licenciatura ou pessoas com outras formações, que atuam na área.

Para obter mais informações e se inscrever, clique aqui.

Datas importantes



Inscrições para a seleção dos cursos de especialização: 22/05 a 14/06;

Lista preliminar de inscritos: 20/06;

Lista preliminar de classificados: 29/07;

Prazo para interposição de recursos quanto à classificação: 30/07;

Resultado final do processo seletivo: 31/07;

Período de matrículas: 01 a 07/08 (1ª chamada) e 08 e 09/08 (suplentes);

Início das aulas dos cursos de especialização gratuitos totalmente online: agosto de 2024.

