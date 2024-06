Casais poderão ganhar jantar romântico em restaurante italiano de Anápolis

Em parceria com o Portal 6, o restaurante La Trattoria di Lana disponibilizou dois vouchers para um jantar ao casal que tiver a melhor história

Gabriella Licia - 07 de junho de 2024

O restaurante La Trattoria di Lana está localizado na região central de Anápolis. (Foto: Reprodução/Portal6)

As notícias são boas para os casais anapolinos, que poderão concorrer a um jantar romântico na próxima quarta-feira (12), em comemoração ao Dia dos Namorados.

Em parceria com o Portal 6, o renomado restaurante La Trattoria di Lana, localizado na região central da cidade, disponibilizou dois vouchers para um jantar ao casal que tiver a melhor história romântica do início de relacionamento.

Para concorrer, basta acessar o Instagram do site e comentar qual a sua história amorosa do início do seu relacionamento.

O critério para avaliar será: o melhor enredo mais detalhado e com um desfecho diferenciado. Três jornalista da redação do Portal 6 ficarão responsáveis por avaliar cada comentário e ponderar o ganhador.

Já o resultado será publicado às 18h, do dia 11 de junho. Para ser validado o prêmio, é necessário que o perfil esteja seguindo o @portal6noticias e o @latrattoriadilana no Instagram.

O restaurante La Trattoria di Lana oferecerá um cardápio com uma variedade de massas para os apaixonados.