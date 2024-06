Conheça o morador de Anápolis que foi curado por milagre do mais novo santo da Igreja Católica

Mas uma coisa que pouco se sabe é que o primeiro feito do chamado “Padroeiro da Internet” foi realizado no Brasil, em uma criança que, na época com 2 anos, havia sido diagnosticada com pâncreas anular, um raro tipo de doença congênita.

Matheus Vianna, que hoje, aos 12 anos, mora com a mãe e um irmão em um sítio de Anápolis, no ano de 2010 — quando passava pelo tratamento — vivia em Campos do Jordão (SP).

Ao Uol, a avó do garoto contou que ele passava por um quadro de obstrução digestiva, no qual vomitava e aspirava os resíduos, o que resultou em diversas internações.

Deste modo, foi avisado à família que o menino precisaria passar por uma cirurgia que, por conta do estado delicado em que ele se encontrava, muito magro e enfraquecido, poderia ser arriscada.

“Cheguei a chorar para a doutora e dizia que ia perder o menino”, relembrou Solange Lins Vianna, avó de Matheus.

Apesar da aflição, ainda em 2013, a família levou o garotinho à Paróquia São Sebastião, que fica no município paulista, após o padre Marcelo Tenório, responsável pela igreja, apresentar um pedaço de uma camiseta que, supostamente, seria de Carlo Acutis.

Assim, durante uma missa, o líder religioso pediu para que os fiéis fizessem um pedido de milagre. Ingênuo, a criança perguntou para a avó “o que seria um milagre”, e ela explicou dizendo que “é quando você deseja muito uma coisa do fundo do seu coração e se realiza”. Com isso, Matheus estendeu o braço e tocou na relíquia, pedindo que “parasse de vomitar”.

Após isso, não demorou muito para a avó notar a mudança da criança, solicitando uma série de exames que constataram que a doença havia sido curada misteriosamente, visto que somente a cirurgia seria capaz de tratar o paciente.

Reconhecimento

Desde então, a família do garoto se tornou devota do beato, que teve o milagre reconhecido pela Igreja Católica somente sete anos depois, em 2020.

Hoje, em processo de canonização e com mais um milagre admitido, os parentes de Matheus se mostraram felizes com o reconhecimento.

“Ficamos muito emocionados. Para nós, o Carlo já era santo. Agora, será mundialmente, para todos”, comemorou Solange.

Ainda segundo a avó, após a cura, o agora adolescente de 12 anos vive recluso com a mãe e o irmão em Anápolis, focado em rezar e agradecer ao acontecimento.

“Ele é um adolescente normal, que gosta muito de comer, jogar e ficar no celular. Hoje vive uma vida de recolhimento, só para rezar”, contou a avó.

A mulher ainda relatou que o menino costuma ir semanalmente à igreja, além de guardar um quadro de Carlo Acutis com ele.