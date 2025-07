Dono de restaurante em Anápolis amarga prejuízo após dois dias sem água: “comprei galão para não fechar”

Em nota, Sanego atribuiu desabastecimento a uma operação de emergência e que está trabalhando para normalizar as atividades

Davi Galvão - 11 de julho de 2025

Trabalhadores realizando serviços na Saneago. (Foto: Divulgação/Saneago)

Nem uma gota d’água ao abrirem as torneiras. Foi assim que os moradores do bairro São José e região Central de Anápolis amanheceram nesta sexta-feira (11), que promete ser o segundo dia seguido em que a região enfrenta um completo desabastecimento.

Além das dificuldades tradicionais que acompanham a escassez, quem sofre ainda mais são os empresários e comerciantes que dependem do trabalho para garantir o sustento.

Quem bem sabe disso é Denise Falcão, dona de um restaurante na região e que por conta da falta de água não conseguiu abrir as portas nesta quinta-feira (10) justamente por conta disso.

“É um absurdo isso. Desde quinta, sete horas da manhã sem água. Falaram que ia voltar às oito horas da noite água não voltou […] Isso é uma falta de respeito com as pessoas sabe, é daqui que a gente tira o nosso sustento”, disse.

Sem poder se dar ao “luxo” de mais um dia sem a fonte de renda, a solução encontrada pela trabalhadora foi de, por conta própria, comprar galões e bacias de água, para que pudesse abrir nesta sexta.

Outro morador, que preferiu não se identificar, comentou que o desabastecimento impossibilita tarefas básicas do dia a dia e até cuidados com a higiene básica.

“Liga a mangueira para lavar o chão, a frente da calçada, sai só ar. Nem tomar banho tem como. Como que fica dois dias inteiros assim?”, questionou.

A reportagem entrou em contato com a Saneago, que informou que o desabastecimento desta sexta-feira (11) se deve a uma manutenção emergencial e que deve ser normalizada por volta das 15h.

Confira a nota completa na íntegra:

Equipes técnicas executam manutenção emergencial em Anápolis, nesta sexta-feira (11), para recuperação de adutora de grande porte, localizada no Setor São Lourenço. Os registros foram fechados para realização dos serviços. Com isso, o abastecimento pode ser afetado no Setor Central, Parque São Jorge, São Lourenço e Vila São João.

Concluída a manutenção, prevista para ocorrer às 15h de hoje, o fornecimento de água será retomado gradualmente. Imóveis com caixa d’água bem dimensionada não sentirão desabastecidos. Solicitamos a compreensão dos consumidores e o uso moderado da água tratada nas caixas d’água.

