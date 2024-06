Inscrições para o Bolsa Atleta estão abertas até terça-feira (11); veja como se cadastrar

Iniciativa visa oferecer suporte aos esportistas por meio de quantias mensais de até R$ 550

Gabriella Pinheiro - 08 de junho de 2024

Bolsa Atleta. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Os interessados em participar da nova edição do programa Bolsa Atleta, de Anápolis, têm até a próxima terça-feira (11) para realizar as inscrições no projeto.

A iniciativa tem como objetivo oferecer suporte aos atletas de diferentes modalidades, proporcionando condições necessárias para aprimorar o desempenho esportivo para que eles participem de competições em diferentes níveis.

Para se candidatar, os esportistas devem revisar e se apresentar na sede da Secretaria de Integração/Diretoria de Esportes com toda a documentação exigida, prevista no edital publicado na edição do Diário Oficial do Município de 06 de maio,

Conforme divulgado, o programa irá beneficiar os participantes com até R$ 550 mensais, por até 06 meses, para contribuir com custos voltados à alimentação, saúde, treinos, equipamentos, taxas de competição, transportes e outros gastos envolvendo o esporte.

No total, cada modalidade ofertará 12 bolsas, que serão divididas de forma igualitária entre as idades e níveis de cada um dos participantes.

Os atletas dos programas vão ser separados em 03 categorias. No caso dos Atleta de Base 1, serão enquadradas crianças de 08 até 12 anos. O valor a ser ofertado é de R$ 250.

Já para Atleta de Base 2, serão destinados R$ 400 para adolescentes entre 13 a 17 anos. A última categoria é a de rendimento e é voltada para atletas a partir de 13 anos que tenham participado de competições esportivas nacionais ou estaduais e estejam entre os 20 colocados na modalidade ou em uma prova específica. A quantia de R$ 550, nesse caso.

A iniciativa abrange as seguintes modalidades: atletismo, badminton, basquete, boxe, breaking, capoeira, ciclismo, fisiculturismo, futebol/futebol society, futsal, ginástica olímpica, handebol, hipismo, jiu jitsu, judô, karatê, kickboxing, muay thai, natação, patins e skate práticas radicais, taekwondo, tênis de mesa, tênis de quadra sintética, xadrez, voleibol de quadra sintética e de areia.

Cada atleta só pode se inscrever em uma opção, sendo ela coletiva ou individual. No caso de dúvidas, os candidatos podem retirá-las por meio do número (62) 3902-1050.