TRE-GO suspende divulgação de pesquisa eleitoral por série de irregularidades

Publicações relacionadas ao levantamento também devem ser excluídas das redes sociais

Pedro Hara - 09 de junho de 2024

Visão aérea da cidade de Mairipotaba, no Sul de Goiás. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Mairipotaba)

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) acolheu a representação do União Brasil (UB) e concedeu liminar para suspender uma pesquisa eleitoral em Mairipotaba, na região Sul de Goiás.

A decisão aponta diversas irregularidades no levantamento, como a ausência de informações sobre “gênero, idade, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados na amostra final da área de abrangência da pesquisa eleitoral”.

Foi apontado também que o relatório completo da pesquisa não foi enviado à Justiça e que faltam informações sobre os recursos que financiaram a realização da pesquisa.

Todas as publicações relacionadas nas redes sociais devem ser retiradas, inclusive as do pré-candidato do PL, Ademir Antônio de Sousa. A multa é de R$ 10 mil em caso de descumprimento.