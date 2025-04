Moradores e comerciantes promovem abaixo assinado contra “intrusos perigosos” em Pirenópolis

Pessoas em situação de rua e dependentes químicos de cidades vizinhas estão migrando para cidade turística

Samuel Leão - 22 de abril de 2025

Fotos enviadas por moradores e comerciantes de Pirenópolis, mostrando as pessoas em situação de rua. (Foto: Reprodução)

A histórica cidade de Pirenópolis, que recebe milhares de turistas todos os finais de semana, teve um aumento significativo na presença de pessoas em situação de rua, e a mudança tem causado problemas para moradores, comerciantes e turistas.

Rápidas conversou com Divino Henrique, morador e comerciante que revelou ter formalizado um abaixo-assinado para tentar lidar com o contexto de assédio aos turistas, roubos, furtos e sujeira deixada pelas ruas.

“Se não ajuda, eles xingam. Os trabalhadores chegam cedo e ficam com medo porque eles dormem nas portas dos estabelecimentos e depois não querem sair. Eles deixam muito lixo, estão roubando e assediando turistas, tememos que machuquem alguém ou aconteça algo pior”, revela.

O que poderia estar atraindo essa população? Paula Araújo, moradora de Pirenópolis, tem uma hipótese. Ela acredita a qualidade de vida no município aliado a crença do “turista paga mais” esteja atraindo pessoas em situação de rua e dependentes químicos de cidades vizinhas, como Anápolis e Goiânia.

“Tem um restaurante que dá 30 marmitas por dia para eles. E aí à tarde ficam vários esperando na porta. Registrei vídeos e fotos de alguns, pois teve um que já me ameaçou com uma garrafa de vidro, outros que ameaçaram clientes, gritam e xingam”, denuncia.

Até o momento, o abaixo-assinado já colheu cerca de 50 assinaturas. O pedido de providências será apresentado à Prefeitura de Pirenópolis.

Primeira etapa da obra do Santuário do Divino Pai Eterno fica pronta em breve

Com atuação do renomado artista plástico anapolino, Silvio Morais, uma primeira etapa da obra do Santuário do Divino Pai Eterno deve ser entregue ainda neste semestre.

Quando terminado, o lugar terá capacidade para 300 mil pessoas.

Tudo pronto para final da Copa Verde no Serra Dourada

O Goiás enfrenta o Paysandu, pela segunda rodada da final da Copa Verde, na quarta-feira (23). A partida ocorre no Serra Dourada com a expectativa de atrair grande público.

O time esmeraldino já vendeu 15 mil ingressos até o momento e espera que um público superior ao duelo entre Vila Nova e Anápolis, na final do Goianão — alcançou a marca de 36 mil pagantes.

A partida comecará às 21h e será transmitida pela TV Cultura. O vencedor ganha uma vaga na Copa do Brasil de 2026.

Mudança da tabela do IRPF começa em maio

O tradicional Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), também conhecido como o “momento de acertar as contas com o Leão”, sofrerá alterações em razão da Medida Provisória nº 1.294/2025.

Os valores da tabela progressiva mensal do tributo tiveram mudanças, com o aumento da isenção na faixa I partindo de R$ 2.259 para R$ 2.428, além de outras alterações nas faixas seguintes. A mudança passa a valer já no dia 1º de maio, vale conferir.

Polêmica dos carros elétricos em Goiás também foi incentivada por profissionais do ramo

A polêmica dos carros elétricos em Goiás, que foram descobertos registrados em outros estados para a obtenção de isenção de tributos, afetou centenas de motoristas goianos.

Usando endereços de terceiros, eles fizeram cadastros irregulares para não pagarem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Todavia, apesar de parecer uma “malandragem” dos proprietários, alguns condutores ouvidos pela coluna afirmam terem sido incentivados por vendedores e funcionários de concessionárias a fazer isso.

Novo aplicativo de transporte de passageiros aposta em sistema para Anápolis

O Heavy Driver, ou simplesmente “HD”, já está disponível em Anápolis com a intenção de desbancar a Uber e 99.

Por repassar valores mais justos aos motoristas, os próprios estão incentivando passageiros e clientews a baixar o app nas lojas virtuais. Os profissionais também consideram a plataforma para segura.

Em cidades como Araguari e Caldas Novas o HD já é sucesso.

Nota 10

Para o curso de Medicina da UniEVANGÉLICA, que alcançou a mesma nota no Enade 2023 que o curso ofertado pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Ambas tiveram 4 de pontuação.

Nota Zero

Para os responsáveis pela distribuição de filmes da Disney nos cinemas do Brasil, que anunciaram uma restrição de Star Wars em Anápolis afirmando que o longa só irá passar “em capitais e grandes cidades”.