Com mais de 250 vinhos para degustação, Castro’s Park Hotel sediará 7ª edição do Wine Weekend

Localizado no Setor Oeste de Goiânia, para além dos rótulos, evento promete buffets saborosos, mesa de frios e música ao vivo

Publieditorial - 10 de junho de 2024

Evento acontecerá entre os dias 14 e 16 de junho. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Entre os dias 14 e 16 de junho, o Castro’s Park Hotel estará sediando a 7ª edição do Wine Weekend. O charmoso evento contará com palestras todos os dias com especialistas, almoços e jantares harmonizados, além de um café da manhã delicioso, sendo uma ótima escolha para os goianos.

Além do festival de vinhos no sábado (15), os interessados podem degustar mais de 250 rótulos das principais adegas e distribuidoras, mini buffets, mesa de frios e música ao vivo.

Localizado no Setor Oeste de Goiânia, o hotel promete um evento com a temática “No coração da Argentina” e, conforme a organização, haverá a participação da embaixada do país e diversos palestrantes de renome.

Inclusive, o espanhol Pablo Miranda, o enólogo Luiz Argenta Edgar Scortganga e o renomado enólogo chileno, Rafael Tirado estarão marcando presença VIP.

Para aqueles que são amantes de bons vinhos, mas que não desejam se hospedar, há uma outra opção. Isso porque o Wine Festival é aberto ao público, sendo cobrada uma taxa de R$ 350. Na ocasião, o horário será às 18h.

Outras informações sobre estadia e reservas podem ser consultadas por meio do WhatsApp (62) 99113-5911

O Hotel

O Castro’s Park Hotel é um tradicional estabelecimento famoso por sua gastronomia premiada e seu estilo singular de atendimento.

Localizado no Setor Oeste de Goiânia, é uma escolha de destaque para quem procura um hotel de alta qualidade na área, principalmente por oferecer uma infraestrutura abrangente, com 171 apartamentos e suítes confortáveis, além de uma área de lazer completa com piscinas aquecidas.

O hotel ainda dispõe de 13 espaços para eventos sociais e corporativos. O centro de convenções é modulável e foi projetado para atender de forma flexível e prática as mais diversas necessidades. Com capacidade para acomodar até 500 pessoas em auditório.