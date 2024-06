Jovens na contramão ficam feridos após colidirem de frente com caminhão, em Anápolis

Ambos, de 21 anos, foram encaminhados para o Heana

Gabriella Pinheiro - 10 de junho de 2024

Acidente entre caminhão e moto, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Duas pessoas ficaram feridas e tiveram que ser encaminhadas até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na manhã desta segunda-feira (10).

A situação ocorreu na Rua Sabará, no setor Parque São João, quando o condutor do caminhão, de 44 anos, conduzia o veículo no sentido Oeste-Leste.

Em um dado momento, o motorista foi surpreendido com a motocicleta, ocupada por dois jovens, ambos com 21 anos, que trafegava na mesma via, mas na contramão, o que ocasionou a colisão frontal.

Devido ao impacto, tanto o condutor quanto o passageiro do veículo de pequeno porte ficaram feridos e foram encaminhados até o Hospital de Urgências por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Além do SAMU, a Polícia Militar (PM) foi chamada e se deslocou até o endereço. O caminhão foi liberado e a motocicleta foi deixada aos cuidados do tio do motorista.