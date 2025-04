Anápolis: jovem arromba casa de irmão e tem triste surpresa

Ela tentou manter contato telefônico com ele diversas vezes, mas não teve sucesso

Paulino Henjengo - 25 de abril de 2025

Residencial Vida Nova, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um caso triste e de forte comoção familiar foi registrado na noite desta quinta-feira (24), no bairro Residencial Vida Nova, em Anápolis. Uma jovem, de 28 anos, sem notícias do irmão há dias, decidiu arrombar a residência dele e acabou se deparando com uma cena devastadora.

O homem, de 31 anos, não havia tido contato com pessoas próximas desde domingo (20), o que despertou preocupação entre os familiares. No entanto, por volta das 19h a irmã e o esposo dela decidiram ir até a casa do rapaz e encontraram o imóvel trancado por dentro.

Eles tentaram contato telefônico com ele diversas vezes, mas sem sucesso. Diante das tentativas frustradas, optaram por forçar a entrada.

Ao entrarem na residência, localizaram o corpo do homem em um dos quartos caído ao lado da cama, já em avançado estado de decomposição.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) foram acionados, mas apenas puderam confirmar o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) também esteve presente, recolheu o corpo e o encaminhou para os procedimentos de praxe.

