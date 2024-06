Termômetros voltam a bater a casa de 13ºC em Goiás na terça-feira (11); veja cidades mais afetadas

Cimehgo alerta para umidade relativa do ar, que estará em declínio no período da tarde

Davi Galvão - 10 de junho de 2024

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Weber Wiit/Rádio São Francisco)

Já para esta terça-feira (11), os goianos devem enfrentar temperaturas mais frias, que podem bater na casa de 13°C. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, o cenário será marcado pelo predomínio de sol em todas as regiões do estado, máximas em elevação e mínimas mais baixas pela manhã. O Cimehgo ainda alerta para a umidade relativa do ar, que estará em declínio no período da tarde.

Entre as regiões, as que devem ter as mínimas mais intensas são: Sudoeste e Leste, com 13 °C, em cada. No Centro e Sul, a expectativa é de 14ºC, enquanto no Oeste, 17ºC, e no Norte, 19ºC.

Já se destacando com a temperatura mais fria no estado, a cidade de Jataí deve registrar 13 °C, seguida por Rio Verde, Cristalina e Davinópolis, que marcarão 14 °C.

Em Anápolis, Luziânia, Ouvidor, Três Ranchos, Ipameri, Nova Aurora, Formosa e Santa Helena, a expectativa é de mínimas de 15º C.

Goiânia, Catalão, Itumbiara, Goiandira, Cumari, Iporá, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, Cocalzinho, Quirinópolis e São João da Paraúna aparecem logo atrás com 16º C.

Para Palminópolis, Doverlândia, Rubiataba e Ceres, a previsão é de 17ºC.

Do outro lado, Porangatu e Aruanã podem ser os municípios com as máximas mais altas do dia, alcançando os 34 °C, seguidos por Crixás e Araguapaz, com 33 °C.