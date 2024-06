6 macetes para jogar na Quina de São João, que pagará um dos maiores prêmios neste ano

Pequenas estratégias que vão fazer com que você alcance a tão sonhada bolada milionária

Magno Oliver - 11 de junho de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

Levar a bolada milionária de um prêmio da Quina de São João é o sonho de consumo de todo brasileiro que se preze, não é mesmo?

Dessa forma, a partir do dia 10 de junho de 2024, segunda-feira, as apostas para o prêmio da Quina serão exclusivas do concurso 6.462 da Quina de São João.

Assim, o prêmio estimado é de R$ 220 milhões, considerado, até o momento, o maior valor já sorteado da história das quinas de são João. O sorteio será realizado no dia 22 de Junho, a partir das 20h e não será acumulativo.

1. Atente-se aos números mais sorteados

Considerando as 13 edições anteriores da Quina de São João, as dezenas que mais saíram foram os números 14/15/55 e 79, sendo 3 vezes cada uma delas.

2. Busque combinações únicas

Fuja de escolher sequências como datas de aniversário, casamento, números de endereço e vá além. Escolha dezenas menos populares para aumentar suas chances de ter uma combinação diferenciada dos demais.

3. Aposte em bolões

Os bolões são uma das estratégias eficazes para te ajudar a ganhar na Quina de São João. A jogatina em grupos cobre mais combinações de sequências sem aumentar o custo de forma proporcional. Assim, as chances de ganhar aumentam um pouco mais.

4. Apostas com mais números

Muitas pessoas usam a estratégia de tentar ganhar apenas fazendo apostas simples com 5 números, por ser mais acessível financeiramente. O lance é escolher mais números em um único jogo para conseguir aumentar suas chances de ganhar.

5. Jogar mais de uma vez

Apenas com um jogo feito não é garantia de vitória, não será o suficiente para alcançar o prêmio. Dessa forma, a dica dos estatísticos é buscar fazer pelo menos 2 ou três jogos para mais e com mais números. Mais apostas, com mais números lançados.

6. Tenha constância nas apostas

Por fim, sim, não é só jogar uma vez e esperar que o destino escolha seu bilhete aleatoriamente. É preciso ter constância em suas apostas. Isso porque pode ser mais vantajoso ser constante nas apostas do que apostar em vários números e não voltar a jogar. Assim, grandes prêmios foram contemplados por experientes jogadores exatamente por conta da constância de apostas que eles praticavam.

