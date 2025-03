Essa é a frequência que você deve lavar suas roupas jeans

Muita gente se perde nos tipos e nos vários modelos de lavagens existentes. Então fomos atrás de quem entende para te ajudar nessa missão

Versátil, resistente, boa malha, o jeans é um dos tecidos mais versáteis e duráveis presentes no nosso guarda-roupa.

No entanto, por ser um tecido mais grosso, resistente e de lavagem complexa, muita gente comete alguns erros ao lavar essas peças.

E na hora da lavagem, muita gente se perde com a frequência em que devemos lavar os nossos jeans. Isso porque existem vários modelos e também vários tipos de lavagens. Mas afinal, qual é a frequência certa que devemos lavar as roupas jeans?

De acordo com Angelo Max Donaton, CEO da Lavô, maior rede de lavanderias self-service do país, a recomendação é de após, pelo menos, três usos.

“Se o jeans não estiver visivelmente sujo ou com odor, você pode usá-lo várias vezes antes de lavar. Caso esteja manchado ou com cheiro desagradável, aí não tem jeito. É preciso eliminar imediatamente manchas de comida, suor ou outras substâncias para evitar fixar no tecido”, explica.

Para uma higienização efetiva, o especialista recomenda que alguns cuidados sejam tomados, como colocar a peça do avesso na máquina para preservar cor e tecido, e também usar água fria para evitar o encolhimento.

“O uso excessivo de sabão não é recomendado, por isso, seguir as orientações de dosagem e escolher produtos de qualidade, garante uma lavagem eficaz, mantendo a integridade das roupas e reduzindo o risco de irritações na pele”, aponta Angelo.

“O uso equilibrado de produtos não apenas prolonga a vida útil das peças, mas também promove uma prática sustentável de cuidado com as roupas e com o meio ambiente”, finaliza.

