Veja o que já se sabe sobre novo concurso público do Tribunal de Justiça de Goiás

Processo seletivo oferecerá vagas para quadro único do Poder Judiciário do estado

Gabriella Pinheiro - 11 de junho de 2024

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

O próximo concurso público do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) deve ter o edital divulgado em breve. Isso porque o órgão ‘bateu o martelo’ e definiu novos detalhes a respeito do certame.

Conforme informações publicadas no Diário de Justiça Eletrônico do órgão na última segunda-feira (10), a banca organizadora responsável pelo processo seletivo será a Universidade Federal de Goiás (UFG).

Segundo o documento, o concurso será para o provimento de cargos do quadro único do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

A previsão é que sejam oferecidas oportunidades para as funções de analista judiciário – área judiciária; oficial de Justiça; analista judiciário – área especializada – analista de sistema e analista judiciário – área especializada – contador.

No último certame, realizado em 2014, foram disponibilizadas 474 vagas para o cargo de Analista Judiciário. A remuneração variou de R$ 3.833,88 a R$ 4.259,86.

Mais detalhes sobre o processo seletivo devem ser disponibilizados pelo TJGO em breve.