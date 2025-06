Últimos dias para de inscrições em processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 4 mil

Oportunidades alcançam vários níveis de escolaridade, do fundamental incompleto ao superior

Paulo Roberto Belém - 29 de junho de 2025

(Foto: Enio Medeiros/Prefeitura de Aparecida)

Restam pouquíssimos dias para o término das inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Nerópolis, que visa contratar 33 profissionais para diversas áreas, pagando, para tal, uma remuneração de até R$ 4.006,25.

As oportunidades são para atuar na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura do município, sendo distribuídas a seguir.

No ensino fundamental incompleto, as ofertas são para Agente de Serviços Gerais (14) e para Motorista de Veículos Pesados (05).

Para quem tem nível médio de formação, há chances para Agente Administrativo Educacional (02) e Agente Educativo (10).

Já para quem possui nível superior de escolaridade, as oportunidades são para Professor P-III (01) e para Psicólogo (01).

As inscrições estão sendo recebidas exclusivamente de forma presencial até o dia 04 de julho, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, localizada na Rua Josefina Ludovico de Almeida, s/n, Centro, Nerópolis.

Não está sendo cobrada taxa de inscrição. O requisito principal é ter a escolaridade condizente com a vaga, devendo, os candidatos, aceitarem todas as regras previstas no edital, que pode ser acessado clicando aqui.

Todas as ofertas de vagas mais recentes em concursos públicos, processos seletivos e de empresas diversas podem ser consultadas no site do Portal 6, clicando aqui.