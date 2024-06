A temperatura que o ar-condicionado deve estar para conta de energia não vir tão cara

Existe uma indicação técnica específica para evitar consumo em excesso de energia para te ajudar no valor da conta de luz

Magno Oliver - 12 de junho de 2024

(Foto: Divulgação/Leroy Merlin)

O ar-condicionado é um dos eletrodomésticos que mais causam aumento no valor da conta de luz dos lares brasileiros. Isso acontece, principalmente, em épocas de forte calor, quando o utilitário é usado com mais frequência.

Assim, em análise de especialistas, o ar-condicionado chega a ultrapassar o valor de consumo do chuveiro elétrico e até da geladeira, considerados dois grandes vilões do aumento do consumo de energia elétrica em casa.

Mas afinal, qual a temperatura ideal em que o ar-condicionado deve ficar para a conta de energia não vir tão cara? Especialistas deram a resposta;

O engenheiro elétrico do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Edval Delbone, pontua que é preciso saber usar bem o aparelho para evitar dores de cabeça com a conta de luz.

“Um chuveiro possui potência elétrica até 8 vezes maior, porém, os banhos costumam durar, em média, apenas 10 minutos. Considerando um consumo médio mensal de uma família brasileira de 150 a 200 kWh/mês, somente o ar-condicionado vai ultrapassar o gasto da residência inteira” , pontua Delbone, em entrevista ao G1.

Segundo o especialista, o ajuste ideal de temperatura seria em torno de 23ºC, a indicada para a saúde humana. Quando colocado em temperaturas mais baixas, o aparelho entra em estado de trabalho dobrado para atingi-las. Assim, isso fará com que o consumo de energia aumente mais e sem necessidade.

Vale lembrar que colocando nessa temperatura não significa que sua conta não virá mais cara, afinal só de ligar o ar-condicionado o consumo já aumenta significativamente.

Dicas para economizar mais

O especialista pontua para que as pessoas evitem que o motor do aparelho fique em contato direto com o sol. Além disso, que usem aparelhos com a opção “inverter”, pois consomem menos energia.

Também é importante evitar colocar objetos na frente do ar para evitar que o fluxo de vento atinja diretamente o corpo de uma pessoa. Outra dica é usar o timer para desligar o aparelho automaticamente, evitando funcionamento desnecessário e em horários em que não tem ninguém no ambiente.

