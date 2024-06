Casal é flagrado praticando ‘atos libidinosos’ em parque famoso de Goiânia

Cena chamou a atenção de outras pessoas que visitavam o movimentado local, incluindo idosos e crianças

Thiago Alonso - 12 de junho de 2024

Casal chocou visitantes no Parque Vaca Brava, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma cena bastante chocante foi registrada por visitantes do Parque Vaca Brava, em Goiânia, onde um casal foi flagrado praticando ‘atos libidinosos’ ao ar livre.

O vídeo, que está circulando nas redes sociais, rapidamente chamou a atenção dos internautas, que ficaram impactados com a atitude em meio a outras pessoas tranquilamente.

Nas imagens, é possível ver um casal em cima de uma toalha estendida na grama, bem próximo ao lago. O homem está deitado e a mulher, sentada por cima dele, o abraça e o beija, dando a entender que poderia acontecer coisas mais quentes.

Acompanhado da filmagem, a pessoa que flagrou os dois se mostrou indignada, em um desabafo divulgado junto às imagens.

“Tive que me retirar do Parque Vaca Brava, onde estava com o meu filho, pois um casal sem noção estava praticando atos libidinosos no meio do parque, que estava cheio de crianças e idosos, todos horrorizados com a cena e nenhum guarda municipal presente!”, relatou o autor da postagem.