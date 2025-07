Entregador de delivery desenvolve “método” infalível para avisar que chegou

Motoboy viraliza ao mostrar como resolve o clássico “interfone quebrado” com muito bom humor

Anna Júlia Steckelberg - 01 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram)

Quem nunca passou pela situação: pedido feito, fome batendo forte, mas o interfone resolve tirar um dia de folga? Pois um entregador decidiu que isso não seria mais um problema, e encontrou uma solução criativa (e barulhenta) que está fazendo a internet cair na gargalhada.

Reinaldo Ferreira, estudante de Ciências Contábeis, também atua como motorista de delivery e compartilha sua rotina nas redes sociais, especialmente no Instagram. Num vídeo que rapidamente viralizou, ele revelou seu “truque infalível” para garantir que o cliente vai saber que a comida chegou, com ou sem interfone funcionando.

Entregador de delivery desenvolve “método” infalível para avisar que chegou

Na postagem, Reinaldo brinca: “Quando o cliente diz que o interfone não está prestando”, e logo em seguida aparece no vídeo empunhando um megafone, chamando o cliente para buscar o pedido. Sim, é isso mesmo que você leu: ME-GA-FO-NE.

A criatividade e o bom humor do rapaz não só garantiram que o pedido fosse entregue, mas também renderam boas risadas nos comentários. Entre as pérolas dos seguidores, teve gente que escreveu:

“Aí o cara pede o lanche escondido, pra não ter que dividir, aí chega o motoboy avisando até pra quem ele deve… kkkkkkkkkk”.

“Agora não tem desculpa que não ouviu o motoboy kkkkkkkkk”.

“Quero ver não sair kk”.

“Kkkkkkkk eu racho o bico viado”.

A publicação se espalhou rapidamente e transformou Reinaldo em uma celebridade local do mundo das entregas, com direito a seguidores pedindo “tour do megafone” e já prevendo que a moda pode pegar.

Além de divertida, a cena escancara uma verdade que quem trabalha com delivery conhece bem: a criatividade muitas vezes precisa andar de mãos dadas com a paciência e o bom humor. E, claro, com um equipamento de som potente, se possível.

Agora fica a pergunta: será que esse método vai virar tendência entre os entregadores? Uma coisa é certa, com Reinaldo, ninguém passa fome por falta de aviso.

Confira o vídeo completo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Reinaldo Ferreira (@reinaldin10_)

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!