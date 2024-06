Agir em Anápolis recua após Fernando Meirelles ser indicado por Caiado para comandar Iquego

Partido deve recalcular rota na cidade e pode apoiar nova pré-candidatura à prefeitura

Pedro Hara - 13 de junho de 2024

Fernando Meirelles, presidente estadual do Agir. (Foto: Reprodução/YouTube PUC TV Goiás)

Rápidas apurou que a indicação do presidente estadual do Agir, Fernando Meirelles, à presidência da Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego), fez com que o partido recuasse em Anápolis.

Antes disposta a apoiar a pré-candidatura de Márcio Corrêa (PL), a sigla agora deve recalcular a rota na cidade, podendo integrar o grupo de Eerizânia Freitas (UB), indicada pelo prefeito Roberto Naves (Republicanos).

A coluna entrou em contato com Fernando Meirelles. Ele alegou estar se recuperando de um procedimento cirúrgico, mas que falaria posteriormente sobre o assunto.