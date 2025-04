Quem for pego usando droga em Goiânia pode ter que pagar multa de R$ 500; entenda a proposta

Medida está em análise na Câmara Municipal e vereador pediu que seja tratada com urgência

Folhapress - 25 de abril de 2025

Vista aérea da Grande Goiânia (Foto: Divulgação/Secom)

Um projeto de lei apresentado pelo vereador Thialu Guiotti (Avante) prevê multa de R$ 500 para quem for flagrado usando drogas em espaços públicos de Goiânia, como praças, parques e ruas.

Se houver reincidência em até um ano, o valor dobra para R$ 1 mil.

Durante discurso na Câmara Municipal nesta quinta-feira (24), Thialu relatou uma experiência pessoal.

“Fui com minha família à feira do Negrão de Lima e me deparei com um grupo de maconheiros na praça. Hoje, as famílias não têm mais tranquilidade para frequentar os espaços públicos com seus filhos”.

Embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha decidido que portar até 40g de maconha não é crime, o vereador afirma que o uso em locais públicos ainda gera insegurança e desconforto.

A proposta se inspira em um modelo já adotado em Belo Horizonte (MG).

O projeto também estabelece que o dinheiro arrecadado com as multas seja direcionado ao Fundo Municipal de Esportes, para fomentar atividades em regiões periféricas.

“Queremos tirar os drogados da praça e colocar as crianças nas quadras”, justificou.

A iniciativa recebeu apoio de parlamentares como Anselmo Pereira (MDB) e Henrique Alves (MDB), que pediram até ampliação das sanções para incluir consumo de álcool em áreas públicas de Goiânia.

Thialu solicitou urgência na tramitação do projeto. Para se tornar lei, precisa ser aprovado na Casa e sancionado pelo prefeito Sandro Mabel (UB).

