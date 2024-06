Briga de trânsito termina com motociclista com ferimentos na cabeça em Anápolis

Corpo de Bombeiros e PM tiveram de ser acionados para prestar assistência à vítima

Gabriella Pinheiro - 13 de junho de 2024

Motociclista fica ferido após briga de trânsito, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um trajeto normal no trânsito, que tinha tudo para ser tranquilo, acabou virando uma confusão após o motorista de um carro agredir um motociclista, de 54 anos, na porta de um supermercado, em Anápolis. O caso aconteceu na quarta-feira (12).

Tudo teria ocorrido quando, por motivos ainda desconhecidos, a vítima, que atua como motorista de aplicativo com a moto, iniciou uma discussão com o suspeito, que trafegava em um Ford KA.

Já na altura do Parque das Nações, o condutor do automóvel teria seguido o motociclista e, em um dado momento, ambos pararam em frente ao estabelecimento.

Foi nessa hora que o motorista teria descido do carro e agredido a vítima com socos e pontapés, ocasionando ferimentos e sangramento na cabeça.

O suspeito entrou no automóvel e fugiu do local. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) também precisaram ser chamados e estiveram no endereço.

Apesar dos machucados, o motociclista não teve lesões graves e recusou atendimento médico.