Motorista destrói barreira eletrônica após receber multa é preso em Goianápolis

Suspeito teria se indignado com a autuação, momento em que empreendeu uma fuga

Thiago Alonso - 27 de março de 2025

Homem foi preso em flagrante. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) prendeu na tarde desta quarta-feira (26) um caminhoneiro que derrubou uma barreira eletrônica e fugiu das autoridades após receber uma multa, em Goianápolis, município vizinho a Anápolis.

Na ocasião, o homem, de 50 anos, teria ficado indignado ao receber a penalidade, momento em que empreendeu uma fuga.

Diante de tal situação, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Goianápolis, que iniciou diligências a fim de localizar o suposto autor, indicado pelo apelido ‘galego’.

Após alguns trâmites, os policiais conseguiram identificar o proprietário do caminhão, dirigindo-se até a casa dele, na Avenida Joaquim Soares, ainda no distrito.

Ao chegarem ao endereço, as equipes logo se depararam com o veículo estacionado na porta de uma residência, abordando o proprietário, que informou que o motorista no momento do ocorrido seria seu irmão.

Novamente as autoridades se encaminharam ao local, encontrando somente a esposa do suposto autor, que afirmou que ele não estava em casa, sendo necessário realizar buscas na região para encontrá-lo.

Não demorou muito para os policiais encontrarem ‘galego’, que estava em frente a uma borracharia. Quando questionado sobre o ocorrido, ele afirmou que havia colidido com a barreira eletrônica ao tentar desviar de um motociclista e, por isso, teria ficado indignado com a multa.

Durante a conversa, as equipes também notaram que o homem apresentava sinais de embriaguez, submetendo-o a um teste do bafômetro, o qual constatou a presença de álcool.

Diante disso, o motorista do caminhão foi autuado pelos crimes de dano qualificado e embriaguez ao volante, sendo preso em flagrante.

Agora, ficará a cargo das autoridades realizarem as diligências legais acerca do suspeito, que se encontra à disposição da Justiça em uma unidade prisional da região.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!