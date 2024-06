Globo contrata Elano e D’Alessandro para reforçar cobertura de Eurocopa e Copa América

Folhapress - 14 de junho de 2024

(Foto: Reprodução)

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – A Globo contratou nesta sexta-feira (14) os ex-jogadores Andrés D’Alessandro, ídolo do Internacional, e Elano Blumer, que fez carreira de sucesso no Santos e em times da Europa, para reforçar a cobertura da Eurocopa e da Copa América no SporTV, seu canal de esportes na TV paga.

A Eurocopa começa nesta sexta-feira (14), e a Copa América se inicia no próximo dia 20. Ambos já atuaram na SporTV em situações especiais na última Copa do Mundo do Catar, em 2022, e foram bem avaliados.

Foram chamados de volta pela identificação com os torneios. Ambos vão atuar no Seleção SporTV, apresentado por André Rizek na hora do almoço.

Revelado nas categorias de base do River Plate (ARG), Andrés Nicolás D’Alessandro chamou atenção do mundo após a conquista do Mundial Sub-20 com a seleção do seu país em 2001. Após passagem pelo futebol europeu, chegou ao Internacional em 2008.

No time brasileiro, foram 12 temporadas, tempo suficiente para se tornar um dos maiores ídolos da história da equipe colorada, com 97 gols marcados e 12 títulos conquistados.

“Já estou estudando as equipes de maneira intensa e observando os jogos para levar um conteúdo de qualidade e que faça diferença para o telespectador que estará nos assistindo todos os dias”, avisa DAlessandro à Folha de S.Paulo.

Dono de diversos títulos vestindo a camisa da seleção brasileira, entre eles o da edição de 2007 da Copa América, o ex-jogador Elano Blumer, atualmente é treinador de futebol.

Como atleta, iniciou a carreira no Guarani, e transferiu-se para o Santos em 2001, fazendo parte do elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro com o clube paulista no ano seguinte.

Atuou em clubes da Ucrânia, Inglaterra, Turquia e Índia, até retornar ao Santos em 2010. Encerrou a carreira seis anos depois e, já como treinador, comandou times como a Inter de Limeira, Figueirense, Náutico e Ferroviária.

“Ver, analisar e falar de futebol é sempre muito gostoso e faz parte da minha vida. Convido todos a desfrutar dessas duas competições que reúnem o que o futebol tem de melhor. Para mim será uma honra, agora como treinador e ex-atleta, passar um pouco da minha visão de tudo o que vai rolar dentro de campo”, afirma Elano.