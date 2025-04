Pablo Marçal explica o motivo de estar construindo condomínio de luxo em Pirenópolis

Couch brincou ao contar sobre como escolheu a localidade para instalar o empreendimento

Thiago Alonso - 22 de abril de 2025

Pablo Marçal comentou sobre o condomínio de Pirenópolis. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O empresário e influenciador brasileiro Pablo Marçal quebrou o silêncio e explicou o motivo de escolher Pirenópolis como localidade do novo condomínio de luxo dele.

Durante um evento, o político comentou sobre uma história que o fez considerar a cidade goiana como local para construir o residencial Riviera da Comenda.

Segundo ele, a decisão está ancorada em um relato antigo, quando ele havia acabado de se casar com Carol Marçal, e ainda não tinha um grande poder aquisitivo.

“Quando eu casei, a Carol queria ficar em uma pousada de R$ 250 a diária [em Pirenópolis] e eu não tinha capacidade mental de pagar, aí eu tive a infelicidade de pesquisar um quarto de R$ 60 reais”, relembrou.

“Eu nunca esqueço da cara que a Carol olhou para mim, tipo assim: ‘você poderia se esforçar um pouco mais’. Agora eu estou lançando um loteamento lá só de raiva, de luxo, e agora eu vou resolver esse problema com ela”, completou.

Com terrenos a partir de 1 mil m², o loteamento contará com apenas 30 unidades, as quais o ex-coach deve selecionar os vizinhos e compradores a dedo.

“Eu sei que é coisa fresca de gente rica, mas quem der conta de comprar um terreno lá, que é padrão elevado, fica à vontade, que nós vamos construir lá”, brincou.

