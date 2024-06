Motorista de aplicativo viraliza com pedido ‘atrevido’ em placa para passageiros

Clientes foram pegos de surpresa ao se depararem com comunicado deixado pela condutora do veículo

Thiago Alonso - 14 de junho de 2024

Atire a primeira pedra quem nunca aproveitou o tempo entre uma viagem e outra para colocar as fofocas em dia com os amigos. Pensando nisso, uma motorista de aplicativo para lá de curiosa criou uma placa inusitada com um recado para os passageiros que andam no carro dela.

Com um ícone de “Atenção”, o texto brinca com as conversas contadas pela metade: “Ao iniciar uma fofoca, um caso ou um desabafo, favor concluir antes de terminar a corrida. A motorista é curiosa e passa mal se não souber o final da história”.

A cena, registrada em Campo Grande (MS) é obra de Raquel Stroppa, de 50 anos, que roda nas ruas da capital sul-mato-grossense.

A imagem viralizou após ser publicada pelo perfil “Se tem placa, tem história” (@templaca), somando quase 14 mil visualizações.

Entre os comentários da postagem, seguidores ironizaram a situação.

“Se eu fosse motorista, ia precisar muito de uma placa assim”, brincou uma jovem. Já outra, em tom de piada, disse: “Que fofoqueira”.