Jovem pede demissão dois dias após trabalhar na loja do chinês e conta o motivo

Vídeo com relato do ex-funcionário viralizou nas redes sociais

Gabriella Licia - 27 de junho de 2025

Um jovem viralizou nas redes sociais após compartilhar o motivo inusitado que o fez pedir demissão apenas dois dias depois de começar a trabalhar em uma loja comandada por chineses.

Segundo ele, o ritmo intenso de trabalho, as regras rígidas e a falta de pausas básicas para necessidades fisiológicas foram determinantes para sua decisão.

“Querem escravizar o brasileiro com 30 segundos de intervalo. Não pode ir ao banheiro, nem mexer no celular”, contou, indignado.

No vídeo publicado no Instagram, o ex-funcionário relatou ainda que no primeiro dia de trabalho chegou com atraso e foi duramente repreendido.

“A chinesa me olhou dos pés à cabeça e disse: ‘Você tá atrasado?’”, lembrou. No dia seguinte, resolveu chegar cedo, mas percebeu que o ambiente continuava hostil. “Eles são muito ignorantes. O tempo da escravidão acabou.”

A história, contada com tom de desabafo, recebeu apoio de muitos internautas que denunciaram experiências parecidas em estabelecimentos com rotinas extremamente rígidas.

Outros, no entanto, defenderam que regras são comuns em ambientes comerciais, independentemente da nacionalidade dos donos.

