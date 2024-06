Oito ônibus são destruídos por incêndio em garagem de Goiânia e bombeiros são acionados

Caso iniciou-se por volta das 20h, quando os militares se deslocaram para a Avenida Rezende

Samuel Leão - 14 de junho de 2024

Incêndio teria atingido oito ônibus em Goiânia. (Foto: Corpo de Bombeiros)

Um incêndio de grandes proporções ocorreu, na noite desta quinta-feira (13), em uma garagem de ônibus de Goiânia. Na situação, o Corpo de Bombeiros agiu e evitou uma tragédia.

O caso iniciou-se por volta das 20h, quando os militares foram acionados para comparecer à Avenida Rezende, situada no bairro São Francisco, na região Oeste da capital.

As chamas teriam tomado conta de grande parte da estrutura, incendiando 8 ônibus que estavam estacionados no local, e se alastrando pela área.

Em pouco tempo de ação, as equipes conseguiram evitar que o fogo atingisse imóveis vizinhos. No total, foram mobilizadas 10 viaturas, as quais despenderam 25 mil litros, quantidade suficiente para preencher uma piscina de grande porte.

Felizmente, o fogo foi contido e as equipes conseguiram evitar mais prejuízos. Agora, o caso deverá ser investigado, de modo a esclarecer qual o motivo do início do fogo.