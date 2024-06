Suspeito de crime em Goiânia tenta fugir pela contramão, bate em outro carro e mata passageira

Demais vítimas foram socorridas e enviadas até unidade de saúde

Gabriella Pinheiro - 14 de junho de 2024

Acidente de trânsito deixa mulher morta, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma perseguição policial digna de filme tomou as ruas de Goiânia na noite de quarta-feira (13) e teve um desfecho trágico, após um motorista, de 28 anos, que tentava fugir pela contramão, bater em um carro e matar uma passageira, de 36 anos.

O pontapé teria começado quando o suspeito furtou um carro em frente a uma escola municipal de Aparecida de Goiânia no período da manhã.

Assim, a Polícia Militar (PM) foi informada sobre a situação e iniciou um patrulhamento pela região na tentativa de localizar o automóvel.

Já nas proximidades de um CMEI do município, durante à noite, os militares flagraram um veículo, com características similares ao que havia sido furtado, circulando em alta velocidade e na contramão.

De imediato, as autoridades tentaram abordar o condutor, por meio de sinais sonoros e luminosos, para que ele parasse, mas foram ignorados pelo suposto autor, que deu início à fuga.

Ao longo do percurso, o motorista – que estava com os faróis apagados- teria desrespeitado vários cruzamentos e sinais vermelhos.

Mas foi ao entrar no perímetro da cidade de Goiânia, na Alameda Alcides Araújo Romão, no Setor Faiçalville, que ele acabou colidindo em outro carro.

Devido ao impacto, a passageira que ocupava o outro automóvel não resistiu e faleceu no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada e esteve no ambiente para prestar os primeiros socorros.

Tanto o autor quanto às vítimas que estavam no veículo atingido receberam atendimento ambulatorial e foram levadas até uma unidade de saúde. Na sequência, o suspeito foi encaminhado até a Central de Flagrantes para medidas cabíveis.