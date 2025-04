Zeca Camargo revela o que achou do empadão goiano e da Procissão do Fogaréu em viagem a Goiás

Ex apresentador do Fantástico compartilhou registros do tempo que passou na cidade histórica de Cora Coralina

Natália Sezil - 22 de abril de 2025

Zeca Camargo compartilhou registros nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)

Conhecido pelas participações no Fantástico, da TV Globo, o jornalista Zeca Camargo visitou, esta semana, uma tradicional cidade goiana: a Cidade de Goiás, que, nesta época do ano, realiza a procissão do Fogaréu.

Evento histórico, comida local irrecusável e uma experiência inédita marcaram a viagem do apresentador, que compartilhou as impressões que teve pelas redes sociais.

Os registros começaram a ser postados na última quarta-feira (16), quando Zeca exibiu uma foto que mostra as ruas de pedra da cidade de Cora Coralina e uma criança com a tradicional roupa dos farricocos.

Ao publicar um vídeo da procissão, no dia seguinte, ele já deixou claro o que o momento significou para ele: “sabe quando você passa por uma experiência como você nunca viveu na sua vida? Foi assim hoje no Fogaréu de Goiás Velho (GO). O inexplicável…”.

Nos registros seguintes, o apresentador chegou a definir o município como “uma cidade que te surpreende a todo momento” – até que provou o empadão goiano.

Ele se surpreendeu com a lista de ingredientes – frango, azeitonas, ovos, queijo, batatinha, linguiça – e com o sabor da iguaria.

Depois, Zeca também elogiou o suco de cajuzinho da serra e comemorou o empadão. Por fim, ele também aproveitou para pedir a receita aos seguidores.

