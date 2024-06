6 apelidos que uma mulher não deve nunca colocar em um homem

Por mais que sejam ou não com malícia intencional, eles podem acabar ofendendo e deixando um cara muito chateado

Magno Oliver - 15 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os apelidos são uma forma de comunicação pessoal e afetiva que fortalecem os laços socias e buscam aproximação com uma pessoa em específico.

Assim, quando uma amizade ou relacionamento entre pessoas se aprofunda, elas costumam criar apelidos para demonstrar carinho e intimidade entre si.

No entanto, nem todo mundo se contenta em receber um apelido. Existem alguns apelidos que as mulheres gostam de atribuir aos caras e que eles não gostam de jeito nenhum. Em fórum de discussão no Reddit, reunimos os mais mencionados por eles.

6 apelidos que uma mulher não deve nunca colocar em um homem

1. “Mentiroso”

Apesar de ser senso comum na sociedade que os homens são conhecidos pela fama de serem muito mentirosos, eles não gostam de receber esse apelido. Assim, uma nomeação como essa deixa um cara muito chateado.

2. “Frango”

Não só os homens, mas todo mundo que participa do ambiente de musculação e exercícios físicos em academias. O termo se remete a uma pessoa muito frágil, sem força, massa muscular e que pode deixar a autoestima muito baixa.

3. “Corno”

Esse é um tipo de termo que mexe muito com a honra e respeito de um cara. Isso porque a infidelidade é vista como uma afronta à dignidade. Existe uma estigma que pode levar a preconceitos e julgamentos por parte dos outros a respeito de traição em relacionamento amoroso.

4. “Brocha”

Chamar um homem de brocha é dar uma rasteira muito pesada na autoestima de um cara. Não é bom dizer isso a alguém pois mexe muito com o ego e deixa uma pessoa muito triste com o baixo desempenho sexual.

5. “Burro”

Não só um homem, como qualquer pessoa, não é mesmo? Chamar um homem de burro insulta a inteligência dele, podendo ser extremamente ofensivo e desrespeitoso.

6. “Nerd”

Por fim, chamar um homem de nerd é pedir para começar uma briga. Eles não gostam. Apesar de alguns adotarem o termo de forma positiva, muita gente usa de forma pejorativa para zombar de habilidades específicas ou gostos culturais que o cara possui.

6 apelidos que uma mulher não deve nunca colocar em um homem