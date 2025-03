Motorista de aplicativo divide opiniões ao revelar opinião pouco popular sobre trabalho na área

Desabafo viralizou e gerou controversas entre os usuários do Instagram

Anna Júlia Steckelberg - 30 de março de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@uber_pensador)

Francisco Bianchi, conhecido como “Uber Pensador”, tem conquistado as redes sociais ao compartilhar sua rotina como motorista de aplicativo e reflexões que surgem durante as corridas.

Recentemente, um de seus vídeos viralizou ao trazer uma opinião polêmica sobre a profissão – e a reação do público foi imediata.

No vídeo, Francisco faz um alerta direto para os motoristas insatisfeitos com os ganhos da Uber: “se você está esperando que o aplicativo passe a pagar melhor, é melhor desistir”.

Ele argumenta que há anos motoristas e influenciadores questionam as tarifas da plataforma, que não acompanham a inflação e sofrem críticas constantes. No entanto, nenhuma mudança significativa foi feita.

Motorista de aplicativo divide opiniões ao revelar opinião pouco popular sobre trabalho na área

Com um tom pragmático, ele reforça que as contas não esperam e chegam todo mês. Assim, aconselha os motoristas a não depositarem esperanças em melhorias futuras do aplicativo, mas sim analisarem suas próprias realidades financeiras e tomarem decisões baseadas nelas.

Para exemplificar seu ponto de vista, Francisco cita o caso de dois motoristas fictícios.

O primeiro é um pai de três filhos, único provedor da casa, que antes era gerente de uma empresa, mas precisou recorrer ao aplicativo para sustentar a família. Para ele, ganhar R$ 2.500 por semana pode ser insuficiente para cobrir todas as despesas.

Já um jovem solteiro, sem filhos e sem grandes responsabilidades financeiras, pode considerar esse mesmo valor excelente.

“Se não condiz com a sua realidade, troque de profissão. Não espere que o app mude sua conduta, porque isso não vai acontecer”, conclui.

A fala do Uber Pensador gerou um grande debate nos comentários. Alguns concordaram com ele, como um usuário que escreveu: “Pois é, grande amigo, minhas contas não estão fechando mesmo!”.

No entanto, outros criticaram sua visão. Um dos comentários mais curtidos rebateu: “O problema não é esse, meu amigo. A maioria dos motoristas já investiu o preço de um carro nisso. Um financiamento é como um casamento, você entende isso?”.

O vídeo reacendeu uma discussão antiga entre os motoristas de aplicativo: até que ponto vale a pena insistir na profissão esperando por mudanças? Enquanto alguns seguem acreditando em melhorias futuras, outros, como Francisco Bianchi, preferem encarar a realidade sem ilusões.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Francisco Bianchi – O Uber Pensador (@uber_pensador)

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!