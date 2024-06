Cássia Kis grava vídeo em apoio ao PL Antiaborto por Estupro, décadas após optar por aborto

Na filmagem, Kis aparece em um fundo escuro e, em tom dramático, afirma que "a partir do primeiro mês já é um estado gestacional importantíssimo"

Folhapress - 15 de junho de 2024

(Foto: Reprodução)

Convertida ao catolicismo de matriz conservadora, Cássia Kis aparece em vídeos divulgados pelas redes do Centro Dom Bosco defendendo a urgência na aprovação do projeto de lei 1904/2024, que trata da criminalização do aborto após a 22ª semana de gestação para vítimas de estupro.

O Centro Dom Bosco é um grupo católico de extrema-direita com o qual Cássia passou a colaborar, principalmente durante a campanha de Jair Bolsonaro à presidência.

Na filmagem, Kis aparece em um fundo escuro e, em tom dramático, afirma que “a partir do primeiro mês já é um estado gestacional importantíssimo”. Em seguida, fala sobre o procedimento de interrupção da gravidez com o uso de uma injeção de cloreto de potássio. “Nós precisamos parar com isso imediatamente”, conclama.

Cássia finaliza pedindo apoio popular para pressionar os deputados federais a aprovarem a PL. “Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos proteja”.

A artista se submeteu a um aborto ainda jovem, e o episódio rapidamente foi lembrado por internautas, que recuperaram imagens da capa de uma edição da revista Veja, publicada em 1997. Nela, mulheres famosas e anônimas admitiram ter recorrido a um aborto. Entre elas, Hebe Camargo, Marília Gabriela, Elba Ramalho, Cissa Guimarães, e ela, Cássia Kis, hoje com 66 anos e quatro filhos.

Em entrevistas, a atriz disse que se arrependeu de abortar após gravar a cena em que sua personagem, Maria Marruá, dava à luz a Juma na primeira versão da novela ‘Pantanal’, na extinta TV Manchete, em 1990.