Nem Pabllo Vittar, nem Anitta abrem show de Lady Gaga no Rio, diz produtor

GUILHERME LUIS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O show de Lady Gaga no Rio de Janeiro, no próximo 3 de maio, deve ser aberto com apresentações de DJs, e não de artistas pop nacionais, do tipo Pabllo Vittar e Anitta, como os fãs têm especulado nas redes sociais, segundo Luiz Guilherme Niemeyer, diretor da Bonus Track, produtora que traz Gaga um ano depois de levar Madonna ao mesmo lugar.

“Ainda não temos nomes definidos. A gente está avaliando as possibilidades.” Ele acrescenta ainda não saber se Gaga cantará com brasileiros, como Madonna, que se apresentou com as próprias Pabllo e Anitta.

A cantora Lady Gaga deve levar a Copacabana o mesmo show que fez no festival americano Coachella. Considerada uma das performances mais grandiosas da sua carreira, foi a primeira dedicada ao novo disco da cantora, “Mayhem”, lançado no mês passado, um resgate do eletrônico sombrio que fez Gaga virar um dos nomes mais quentes do pop.

No festival, realizado num deserto do estado americano da Califórnia, Gaga cantou com uma megaestrutura, acompanhada de dezenas de bailarinos, e rodeada de objetos cenográficos, entre esqueletos e fantasias de monstros, num retrato da pegada macabra do novo disco. Foi um show ambicioso, muito teatral. A apresentação nos Estado Unidos durou cerca de uma hora e 50 minutos.

No Brasil, segundo Niemeyer, Gaga pode se apresentar por até duas horas e meia -mas não se sabe se ela usará esse tempo todo. A previsão é que Gaga apareça às nove da noite. O primeiro show teve uma mistura de megahits, como “Bad Romance” e “Born This Way”, com novas canções, caso de “Vanish Into You” e “Abracadabra”. Boa parte dos fãs sentiu falta de sucessos como “Just Dance” e “Telephone”.