Moradora vizinha da Avenida Pedro Ludovico reclama de rua sem asfalto: “perdi as esperanças”

Ao Portal 6, ela afirma lidar diariamente com terra na casa e já ter recorrido à Prefeitura

Davi Galvão - 15 de junho de 2024

Trecho fica localizado no Conjunto Habitacional Vila União. (Foto: Arquivo Pessoal)

Dia após dia e independentemente dos esforços, moradores de Anápolis lidam com incessantes nuvens de terra e poeira vermelha que invadem as casas de uma rua onde até o nome é incerto.

A localidade, que há décadas permanece sem asfalto, fica no Conjunto Habitacional Vila União, região Sudoeste da cidade, mais especificamente, no ponto “Travessa Califórnia” no Google Maps, mas que aparece sem nome na metade do trecho. Para aumentar a confusão, algumas placas nas residências apontam o endereço como sendo parte da Avenida Pedro Ludovico.

Quem conta mais sobre os problemas é Aline Ripoll Terre da Freitas, de 47 anos, que mora de frente ao trecho e publicou um vídeo nas redes sociais, denunciando a situação.

Na gravação, ela mostra a rua repleta de buracos e sem qualquer pavimentação asfáltica.

Em entrevista ao Portal 6, ela conta que mora no bairro há 10 anos e, desde então, na época da estiagem, não tem sequer um dia em que não lide com a poeira e terra invadindo a residência, por conta do vai e vem constante dos carros.

“Os carros passam direto, ali é nuvem de terra a vida toda e o pior é que a gente não consegue fazer nada”, lamentou.

Segundo a moradora, tanto ela quanto vizinhos já tentaram solucionar o problema junto a Prefeitura, mas que nada foi feito até então, ao ponto em que Aline afirma ter até desistido de lutar pelo assunto.

“Ninguém ouve a gente mesmo, adianta de quê? Eu mesma já perdi as esperanças”, disse.

Embora afirme que regiões próximas estejam sendo recapeadas, ela garantiu que, no trecho em específico, o máximo que é feito por parte das autoridades é passar com o maquinário para nivelar o terreno.

“Eu de verdade não sei mais o que fazer, tudo o que eu podia reclamar, correr atrás, eu já fiz. Parece que eles nem escutam mais a gente”, declarou, por fim.

O Portal 6 entrou em contato com a Prefeitura para questionar a situação e se há um cronograma para asfaltar o trecho, e foi informado apenas que o trecho em questão já está incluso no programa pontas de rua, que será licitado em breve.