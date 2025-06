Confira a previsão do tempo em Anápolis para esta quarta-feira (18)

Meteorologia aponta dia nublado com temperaturas baixas

Thiago Alonso - 18 de junho de 2025

Imagem aérea do céu aberto em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/ Portal 6)

Anápolis deve passar por um dia frio e predominantemente nublado nesta quarta-feira (18), conforme apontou a previsão do tempo do Climatempo.

Segundo a meteorologia, as temperaturas baixas persistem desde a madrugada até o início da manhã, com registros de 15 °C das 03h às 08h, com picos de 14 °C entre 05h e 06h.

Conforme a manhã avança, os termômetros começam a se elevar, ainda que de forma tímida: 18 °C às 10h, 20h às 11h e 22h às 12h.

Durante a tarde, em Anápolis, das 13h às 18h, os registros devem variar entre 24 °C e 26 °C, ainda que o céu permaneça predominantemente nublado.

O frio começa a retornar pela noite, sendo que as temperaturas atingem 22 °C às 19h, caindo para 21 °C às 20h, 20 °C às 21h e 19 °C às 22h.

