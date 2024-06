Saiba quanto custa fazer um tour de helicóptero por Goiânia com direito a jantar romântico e suíte de luxo

Idealizada pela empresa LoveSky, iniciativa promete experiência reservada com grau de sofisticação

Gabriella Pinheiro - 15 de junho de 2024

Passeio de helicóptero,em Goiânia, oferecido pela empresa LoveSky. (Foto: Reprodução/ Instagram/ @loveskyoficial)

Levando o “amor nas alturas”, literalmente, uma empresa inaugurada recentemente em Goiânia tem oferecido uma experiência romântica de ‘tirar o pé do chão’, com voos panorâmicos de helicópteros pela capital.

Idealizada pela LoveSky, a proposta oferta passeios de aeronaves de 20 a 30 minutos. Indo além dos curtos trajetos, o comércio também conta com opções intimistas para os apaixonados que querem surpreender a pessoa amada.

Para se ter uma ideia, um dos pacotes, o Experience Love Sky, inclui sala vip exclusiva para os ‘pombinhos’, jantar romântico no Órion Complex, pernoitar em uma suíte de luxo com decoração romântica no próprio edifício e, de quebra, o passeio de helicóptero.

O valor para esse tipo de experiência, por casal e com tudo incluso, é de R$ 15.990,90.

Outra opção, que não fica para trás, é o VIP. Nessa modalidade, os elementos são basicamente os mesmos, exceto a possibilidade de curtir a noitada com a pessoa amada no complexo sofisticado. Nesse caso, o preço é de R$ 5.490,90.

Para quem apenas deseja curtir um voo, o valor cobrado é de R$ 4.890,90. Todas as quantias foram obtidas pelo Portal 6 em contato com a empresa na manhã de quarta-feira (12), em torno das 12h, e podem estar sujeitas a alteração.