Motorista rouba Iphone e moto para ‘pagar prejuízo’ causado em acidente próximo à Avenida Brasil

Suspeito confirmou ter levado os bens e que era ele quem estava na via preferencial

Davi Galvão - 03 de julho de 2025

Motorista do carro subtraiu moto e celular da vítima como “garantia” de pagamento. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada no final da noite desta quarta-feira (02), após um motorista subtrair a moto e o celular de um motociclista com quem havia se envolvido em um acidente. Os bens teriam sido levados como uma “garantia” de que os prejuízos fossem pagos.

O caso aconteceu em Quirinópolis e o proprietário da moto, de 40 anos, acionou a PM logo após o ocorrido, que compareceu até o local da batida, na Avenida Júlio Borges, sentido Avenida Brasil.

Segundo o denunciante, ele trafegava pela via em uma Biz 125 quando, no cruzamento com a Rua José Melgaço da Fonseca, um Chevrolet Onix não respeitou a sinalização de parada obrigatória, de modo que a motocicleta colidiu contra a lateral do carro.

Em decorrência do impacto, o motociclista foi jogado ao solo e, ainda conforme o relato, o condutor do automóvel desceu do veículo e logo iniciou uma discussão acalorada, que evoluiu para uma agressão física.

A vítima afirmou ter sido agredida com socos, o que gerou lesões na região do nariz e da sobrancelha.

Após isso, o agressor teria pego o iPhone e a moto da vítima, afirmando que devolveria ambos após o pagamento dos danos causados.

Diante das informações, os policiais conseguiram encontrar o suspeito através da localização do celular e encontraram ambos os bens subtraídos na residência do autor.

Aos policiais, ele confessou ter de fato levado a moto e o celular como garantia de pagamento, uma vez que o motociclista teria defendido que “cada um cuidasse do próprio prejuízo”. Ainda disse que era ele quem estava trafegando pela via principal.

Com relação às marcas de agressão no rosto da vítima, ele confessou ter desferido dois socos, mas que como o homem estava de capacete, as lesões não poderiam ter sido causadas por conta disso.

Os bens subtraídos foram devolvidos à vítima, que optou por não representar criminalmente contra o autor.

