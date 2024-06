6 sinais de que o seu namoro acabou e vai terminar de vez nos próximos dias

Em muitos casos, os sinais são percebidos muito antes do término formal

Ruan Monyel - 16 de junho de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Alex Green)

Aceitar que o namoro acabou, mesmo que ainda tentem insistir na relação, nunca é fácil. Porém, mesmo com sentimentos, alguns relacionamentos não nasceram para dar certo.

Embora as pessoas busquem mascarar a relação conturbada, muitas vezes, os sinais estão claros antes mesmo do término formal.

Reconhecer esses sinais de alerta pode ser crucial para entender o que está acontecendo e se preparar emocionalmente para o fim da vida a dois. Afinal, mesmo que seja difícil, é importante seguir o próprio caminho.

6 sinais de que o seu namoro acabou e vai terminar de vez nos próximos dias

1. O casal mal conversa

A comunicação é a base de qualquer relacionamento saudável, isso é fato. Ou seja, quando qualquer tipo de conversa, seja profunda ou cotidiana, se torna inexistente, é um forte indicativo de que algo está errado.

Quando o parceiro para de falar sobre o dia ou sobre aquilo que sente, além de ser uma clara falta de interesse, é um dos primeiros comportamentos que apontam a infidelidade de alguém. É melhor ficar de olhos abertos.

2. Agem com indiferença

Além da falta de interesse, a indiferença é outro fator que aponta claramente o provável término.

À medida que todo aquele entusiasmo do começo do namoro passa e o relacionamento se torna frio e sem emoção, a conexão do casal se perde, dando espaço para a indiferença. Nesse caso, já não há mais nada para se fazer.

3. É impossível enxergar um futuro

Casais que conseguem ver um futuro juntos pensam em dar novos passos na relação e costumam fazer planos a longo prazo, seja para programas de lazer ou projetos de vida, como comprar uma casa e constituir uma família.

Mas quando esses “planos para o futuro” são inexistentes, é um claro sinal de que o namoro acabou. Afinal, o simples fato de não conseguir pensar em uma vida ao lado do parceiro já é um motivo suficiente para colocar um ponto final.

4. Relações íntimas não acontecem mais

Embora para muitos seja um tabu, o sexo é primordial em qualquer relação duradoura. Além do contato físico, a intimidade emocional também é extremamente importante.

Ou seja, a diminuição do afeto, dos momentos de carinho e da vida sexual entre os parceiros mostra que o namoro está por um fio, além de abrir brecha para a traição.

5. Brigas por qualquer motivo

Mesmo que seja natural qualquer relacionamento enfrentar momentos conflituosos e “turbulências” pelo caminho, brigas constantes não são saudáveis e só mostram que o seu namoro acabou, mesmo que estejam juntos.

Se até uma conversa pelos motivos mais banais se torna uma discussão sem solução, é melhor já se preparar para o inevitável.

6. “Será que eu gosto mesmo dele (a)?”

Por fim, essa é uma pergunta que, se a resposta for “não” ou “não sei”, o namoro já acabou há muito tempo. Afinal, o amor é uma certeza e, quando existe dúvida, você já tem a resposta.

Em alguns casos, o melhor é ter uma conversa madura, onde cada um siga seu caminho amigavelmente, sem discussões ou desentendimentos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias em tempo real!