6 atitudes silenciosas que desgastam um relacionamento e podem levá-lo para o fim

Ter uma visão ampla da relação pode ajudar vocês a se entenderem e resolver as questões que estão afetando a vida a dois

Pedro Ribeiro - 05 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels/ Andrea Piacquadio)

Às vezes um relacionamento pode estar fadado ao fim, mas por apego e amor em relação a outra pessoa, tentamos fazer de tudo para manter a estabilidade.

Além disso, existem casos em que não conseguimos enxergar os sinais e atitudes que o parceiro ou parceira possam estar dando de que não querem estar mais em um relacionamento.

Em alguns casos, essas características fazem parte da teoria do “apego”. Essa teoria é cientifica no campo da psicologia e descreve o modo como as pessoas se vinculam e se posicionam em uma relação.

Se você identificar alguma dessas atitudes em você ou no seu par, não se preocupe! A ideia aqui não é rotular nem cravar que o seu relacionamento está realmente acabando, você pode usar o conhecimento aqui para reverter toda situação.

Ter uma visão ampla do relacionamento pode ajudar vocês a se entenderem e resolver as questões que estão afetando a vida a dois.

6 atitudes silenciosas que desgastam um relacionamento e podem levá-lo para o fim

1. Indecisão

Talvez uma das características que mais pegam para demostrar um fim de um relacionamento.

Se o seu parceiro parece estar confuso, pode ser um sinal. Além disso, em alguns momentos ele pode passar a sensação de estar apaixonado por você e, em outros, parecer totalmente desapegado.

Agindo dessa maneira, pode causar inseguranças e questionamentos dentro da relação.

2. Falta de apego

Como dito antes, a falta de apego pode estar ligada a uma indecisão. No entanto, há mais coisas para se analisar nesses casos.

Se um dos dois valoriza o espaço pessoal e a independência, ela pode acabar desprezando a “carência” do outro, ou seja, deixa passar momentos de afeto e carinho que são muito importantes dentro de qualquer relacionamento.

3. Isolamento

Estar em uma relação quer dizer ser cúmplice daquela pessoa. Pois bem, seja namoro ou casamento, a comunicação deve ser uma das bases para um relacionamento duradouro.

Mas se o seu parceiro ou parceira prefere se isolar quando não se sente bem, pode ser um sinal de que ele não quer ajuda ou prefere resolver algo sozinho.

Às vezes, o ideal é notar esses sinais e tentar uma conversa honesta para que possam manter a confiança e a cumplicidade um com o outro.

4. Afastamento

Um pouco diferente do isolamento, se afastar está mais relacionado a um momento de discussão entre os dois.

Se em uma briga, a pessoa se afasta com medo de explodir, fique atento! Isso pode refletir um processo de insatisfação com o outro, já que a paciência e o diálogo são essenciais para vocês resolverem os problemas.

5. Resistência

Caso um dos dois apresente um certa resistência ou demora para dar passos mais concretos na relação, pode ser que o relacionamento não vá muito longe e está perto de terminar.

Se relacionar é assumir compromissos e manter uma perspectiva de planos a médio e longo prazo.

6. Falta de clareza

E para fechar, se o seu parceiro não deixa suas intenções muito claras, ou não consegue definir o que vocês estão vivendo, acenda a bandeira vermelha.

Para manter um relacionamento saudável, é muito importante ser claro e objetivo. Você precisa estar aberto ao diálogo, mas também precisa saber impor seus limites dentro da relação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias em tempo real!