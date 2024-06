Moradores de Anápolis podem se inscrever para participar de filme que será gravado na cidade

Procuram-se crianças, jovens e adultos para compor o elenco da trama

Samuel Leão - 17 de junho de 2024

Gravação de filme pela produtora local Velejo Filmes. (Foto: Divulgação)

Já imaginou participar de uma produção cinematográfica? Em agosto, isso poderá se tornar realidade, pois moradores de Anápolis serão selecionados para atuar em um filme que será gravado na própria cidade. A produção, da Velejo Filmes, foi batizada de “Feliz Aniversário, Cida” e contará com a participação de diferentes perfis de atores e atrizes.

O elenco incluirá integrantes do cenário local, com dois perfis de mulheres: uma entre 50 e 60 anos e outra entre 65 e 80 anos, além de três perfis masculinos: uma criança de 5 a 8 anos, um homem de 25 a 35 anos e outro de 35 a 55 anos.

A obra será baseada em histórias reais vivenciadas pelo roteirista Daniel Duarte, produtor cultural anapolino que atua como agente comunitário de saúde há 12 anos.

Entre as questões abordadas estão a vida do cuidador de idosos ou de doentes, que eventualmente se torna o próprio dependente de cuidado.

A direção do filme será conduzida por Matheus Leandro, formado em cinema com especializações na New York Film Academy e na AiC, em São Paulo. Ele já dirigiu produções como “Bilhete”, “Conto dos Lobos” e “Capitão Tochas”, todas premiadas em diversos festivais de cinema.

A seleção do elenco passará por três etapas: análise do portfólio, que deve ser enviado para o e-mail [email protected]; na sequência, uma entrevista online com o diretor e, por fim, teste de tela presencial. Essa última etapa oferece um cachê de R$ 100. Os atores e atrizes selecionados integrarão a equipe e atuarão em diversas cenas do longa-metragem.