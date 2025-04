Muro do CT do Anápolis é alvo de vandalismo após derrota para Vila Nova no Goianão: ‘jogadores vendidos’

Ato ocorre ao mesmo tempo que torcedores levantaram suspeitas de uma possível "venda" do título do campeonato goiano

Thiago Alonso - 01 de abril de 2025

Imagens do vandalismo tem circulado na internet. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um dia após perder o título do Goianão 2025 para o Vila Nova, o centro de treinamento do Anápolis Futebol Clube ficou totalmente pichado, com xingamentos e ofensas contra o time, nesta segunda-feira (31).

Com dizeres como “jogadores vendidos”, “Pix caiu, título sumiu” e “diretoria mercenária”, os muros do Centro de Treinamentos Alto da Boa Vista ficaram completamente tomados pelas insinuações.

O vandalismo ocorre em uma espécie de ressaca com derrota do time na final do Campeonato Goiano, depois de colecionar uma série de vitórias durante a temporada, inclusive contra o próprio Vila Nova.

Isso acendeu suspeitas dos torcedores do Galo da Comarca sobre a partida, que aconteceu no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Os comentários sobre uma possível ‘farsa’ no jogo tomaram conta da internet, com fãs se revoltando e chegando a ir as vias de fato — como visto na segunda-feira (31) no bairro Boa Vista.

Em nota, o Anápolis se manifestou sobre os atos de vandalismo, repudiando-os, além de desmentir as informações que foram veiculadas nas redes sociais, as quais definiu como “insinuações totalmente descabidas”.

Confira a nota na íntegra:

“O Anápolis Futebol Clube vem a público através desta manifestar repúdio a uma série de insinuações e informações falsas que circulam nas redes sociais desde ontem, segunda-feira (31).

A Diretoria do Galo da Comarca tomou ciência da situação nas últimas horas, e recebeu com indignação as várias acusações que se tornaram públicas após a partida do último domingo (30).

Manifestações criminosas sobre supostas ocorrências antes, durante e depois do último jogo têm sido veiculadas, além dos atos de vandalismo praticados contra o patrimônio do clube nas últimas horas.

As mentiras que têm sido propagadas trazem danos à imagem do clube, de seus atletas e colaboradores, haja vista que foi possível identificar falsas declarações, capturas de tela adulteradas, além de uma insinuação totalmente descabida com relação a supostas ocorrências pré-jogo.

Deste modo, o Tricolor da Boa Vista informa que irá adotar todas as medidas legalmente cabíveis, comunicando os fatos às devidas autoridades e instituições, para que investiguem e punam os responsáveis.”

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!