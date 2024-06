Patrícia Poeta monta show beneficente em duas semanas para ajudar RS

Festival terá participação de artistas e será transmitido por Canal Futura, Globoplay e YouTube nesta segunda (17), às 20h.

Folhapress - 17 de junho de 2024

(Foto: Reprodução / Youtube)

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – Não foram poucas as vezes que Patrícia Poeta se emocionou ao falar do Levanta Rio Grande na conversa por telefone com a Folha de S.Paulo na última sexta (17).

Organizado e montado em apenas duas semanas pela apresentadora da Globo, o festival terá participação de artistas e será transmitido por Canal Futura, Globoplay e YouTube nesta segunda (17), às 20h.

O evento acontece no Teatro Vibra, em São Paulo, e contará com nomes importantes da música, como Luiza Possi, Zezé Di Camargo, Luciano Camargo, Tiago Iorc, Wanessa Camargo, Lexa, Arlindinho, Paula Lima, Luciana Mello, Thierry e Jeito Moleque.

O show terá duração de três horas. Foi Patrícia, sozinha, quem teve a ideia e fez toda a mobilização, que teve apoio da Caldi Comunicação e a Agência Hit.

“O Rio Grande do Sul ainda precisa de muita coisa. A ideia do evento, nessas três horas, é para as pessoas poderem doar o que elas puderem”, afirma Patrícia.

A organização se iniciou após a cobertura que Patrícia Poeta fez para o Encontro, onde comandou o seu programa diário na Globo do estado por dez dias.

Como uma representante do estado, Patrícia sentiu que precisava ajudar as pessoas de alguma forma.

“Aquela cobertura me mudou muito. Senti que eu precisava fazer mais. Eu vi senhoras de 80 anos que ainda precisam de ajuda, gente que está no final da vida e não pode ser esquecida. O evento é muito sobre isso”, afirmou.

Além dos cantores, Patrícia Poeta também convidou artistas de outras emissoras além da Globo para participarem.

“Todos foram muito solícitos, falta ainda liberação de emissoras. Mas todos se colocaram a ajudar de alguma forma. Tem muita gente se doando, trabalhando de folga para ajudar”, revelou.

Patrícia Poeta admite o cansaço por montar um evento grandioso por duas semanas, mas diz que está realizada pela forma como pode ajudar seu estado a tentar superar a catástrofe.

“Eu estou bem cansada. Eu faço um programa diário matinal, de segunda a sexta, que é bem puxado. Mas não me importo. O momento é esse. E não falo nem como pessoa jurídica, e sim física. É minha obrigação ajudar mais, tentar mais, para quem está precisando”, comenta emocionada.

O Levanta Rio Grande terá toda a renda revertida para instituições que estão ajudando pessoas em situação de calamidade no estado.