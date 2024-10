Conheça o peixe ideal para grelha e opção para um churrasco de primeira

Firme, saboroso e de fácil preparo, ele é uma escolha certeira para quem quer inovar sem complicações

Isabella Valverde - 20 de outubro de 2024

Imagem ilustrativa de Tambaqui na grelha. (Foto: Reprodução/YouTube)

O churrasco é uma tradição que vai além das carnes vermelhas. Para quem busca diversificar e surpreender os convidados, o peixe pode ser uma alternativa deliciosa e sofisticada.

E, entre as opções disponíveis no mercado, o tambaqui se destaca como o peixe ideal para grelhar, especialmente em churrasqueiras.

Natural da região amazônica, o tambaqui é um peixe de água doce conhecido por sua carne firme e suculenta. Essas características o tornam perfeito para o preparo na grelha, sem que sua carne se desmanche.

Além disso, o tambaqui possui um sabor marcante que agrada facilmente diferentes paladares, oferecendo uma experiência gastronômica única e diferenciada para quem está acostumado apenas com cortes de carne.

O preparo do tambaqui na grelha pode ser feito de duas maneiras: em postas ou inteiro. Quando cortado em postas, ele facilita a distribuição e o manuseio na churrasqueira, enquanto o preparo inteiro é ideal para quem busca uma apresentação mais impactante, típica de eventos maiores.

O segredo para manter a suculência está em deixar a pele do peixe intacta durante o preparo, já que ela forma uma camada natural que protege a carne do calor excessivo e evita o ressecamento.

Outro diferencial do tambaqui é a simplicidade no tempero. Com apenas limão, alho, sal e algumas ervas frescas, como o alecrim e o tomilho, o peixe já ganha um sabor equilibrado e delicioso.

Para quem deseja um toque mais ousado, uma leve camada de manteiga de ervas pode ser adicionada antes de grelhar, garantindo ainda mais sabor.

Além de ser uma opção mais leve e saudável, o tambaqui grelhado harmoniza muito bem com os acompanhamentos tradicionais de churrasco, como farofa, arroz e vinagrete.

E para aqueles que gostam de combinar sabores, ele também vai bem com molhos cítricos ou à base de maracujá, que acentuam o frescor da carne.