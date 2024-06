Empresa terceirizada da Ambev está com mais de 100 vagas abertas em Anápolis

Cargos contam com diversos benefícios, como refeição na empresa, transporte por ônibus fretado, plano de saúde, seguro de vida e vale-alimentação

Davi Galvão - 18 de junho de 2024

Fábrica da Ambev em Anápolis (Foto: Divulgação/ Governo de Goiás)

A empresa JM Empilhadeiras, terceirizada da Ambev, está com mais de 100 vagas em aberto para a unidade localizada em Anápolis, na BR-060.

As oportunidades são para operador de empilhadeira e auxiliar de produção e contam com diversos benefícios, como refeição na empresa, transporte por ônibus fretado, plano de saúde, seguro de vida e vale-alimentação.

Para as vagas de operador de empilhadeira, é necessário que os candidatos tenham concluído o curso do ofício, tenham experiência registrada de, no mínimo, seis meses e CNH tipo B permanente.

Já para a posição de auxiliar de produção, é apenas exigido que os interessados sejam do sexo masculino.

A empresa está aceitando currículos através do email [email protected] e também pelo WhatsApp (62) 99830-8600.