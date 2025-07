Sine Anápolis está com 150 vagas de emprego abertas; saiba como se candidatar

Oportunidades são para diferentes áreas de atuação e para início imediato

Gabriella Pinheiro - 09 de julho de 2025

Carteira de trabalho. (Foto Reprodução Agência Brasil)

Anápolis está com 150 vagas de emprego abertas nesta semana. As oportunidades estão sendo ofertadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE).

No total, são 100 chances destinadas para contratação imediata nas funções como caixa, repositor e fiscal de loja.

Além disso, também estão disponíveis outras 50 oportunidades em setores como construção civil, comércio, serviços e indústria, em vagas como: açougueiro, auxiliar técnico, carpinteiro, operador de retroescavadeira e atendente de loja.

Os interessados em uma das oportunidades devem comparecer, de forma presencial, na unidade do Sine, apresentando RG, CPF e comprovante de endereço.

Vale salientar que a ação é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, por meio da Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda.

Veja as vagas disponíveis:

-Ajudante de pátio (01 vaga);

-Ajudante de motorista (01 vaga);

-Açougueiro (05 vagas);

-Analista contábil (01 vaga);

-Assistente de vendas (01 vaga);

-Atendente de lojas (02 vagas);

-Atendente de mesa (01 vaga);

-Auxiliar de desenvolvimento infantil (02 vagas);

-Auxiliar de manutenção predial (02 vagas);

-Auxiliar técnico de engenharia na construção civil (02 vagas);

-Carpinteiro (13 vagas);

-Cobrador externo (01 vaga);

-Cortador de roupas (01 vaga);

-Eletricista auxiliar (02 vagas);

-Eletrotécnico (01 vaga);

-Farmacêutico (01 vaga);

-Mecânico de manutenção industrial (01 vaga);

-Operador de retroescavadeira (03 vagas);

-Pedreiro (03 vagas);

-Zelador (03 vagas);

-Caixa, repositor e fiscal de loja (150 vagas distribuídas entre as funções).

